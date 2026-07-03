В Татарстане 59 педагогов будут преподавать основы ИИ в 135 школах

Учителя считают, что искусственный интеллект является полезным инструментом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время российские школы уже не такие, как десять лет назад. Раньше списывали из бумажных решебников, а теперь нейросети сами делают задания, проверяют орфографию и готовят презентации. Министерство просвещения решило обучать детей основам ИИ в школах.

В Татарстане 59 педагогов будут преподавать основы ИИ в 135 учебных заведениях. Программа рассчитана на 34 занятия в год, разделена на два уровня сложности: для 5-6 и 7 классов. В 5-6 классах дети освоят текстовые модели, генерацию изображений, работу с аудио и видео, а также этические аспекты ИИ. В 7 классе будут разрабатывать ИИ-агентов, работать с OpenClaw и GigaBloks. Для продвинутых групп предусмотрена бонусная часть. Это создание агентов для решения реальных задач школы.

Учителя считают, что ИИ являются полезным инструментом, но его нужно использовать осознанно. Подчеркивается, что нейросеть может ошибаться, поэтому информацию нужно перепроверять. Некоторые преподаватели сами используют ИИ для подготовки к урокам и создания материалов.

Напомним, татарстанских подростков приглашают в международный лагерь в Абу-Даби. Прием заявок будет идти до 20 июля.

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