Рядом с аэропортом Казани собираются построить три новых завода

По словам Дьячкова, новые заводы будут сопоставимы по размеру с действующим производством материнских плат. Фото: tatarstan.ru

Группа компаний объявила о планах построить три новых завода рядом с аэропортом Казани. Один из них будет производить компьютерные комплектующие, а два других - медицинское оборудование с большим количеством электронных компонентов. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «АйСиЭл - КПО ВС» Виктор Дьячков на юбилейном мероприятии компании.

По словам Дьячкова, новые заводы будут сопоставимы по размеру с действующим производством материнских плат. На них планируется выпускать корпуса для компьютеров, клавиатуры и мыши. В области медицинского оборудования компания сосредоточится на изделиях, требующих сложной электроники.

Напомним, в Казани утвердили строительство двух ТЦ, складов и производства. Суммарная площадь объектов превышает 17 тысяч квадратных метров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.