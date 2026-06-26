В Казани утвердили строительство двух ТЦ, складов и производства

В Кадышево на улице Советской построят торговый центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполнительный комитет Казани обнародовал обновленный список разрешений на строительство, включающий коммерческие объекты. Среди них оказались два новых микрорайонных торговых центра, складские комплексы и производственное предприятие.

Так, в Кадышево на улице Советской построят торговый центр на трех участках общей площадью 2 741 квадратный метр. В Московском районе на улице 1-й Вознесенской появится еще один крупный ТЦ на участке площадью 2 372 квадратных метра.

Также построят складские комплексы в технопарке «Химград» на улице Восстания (2 210 квадратных метра) и на улице Тэцевской (4 406 квадратных метра).

Особое внимание привлекает разрешение на строительство производственного комплекса по изготовлению столярных изделий на улице Северо-Западной. Общая площадь участка составляет 8 291 квадратный метр, а его кадастровая стоимость - 29,3 миллиона рублей.

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