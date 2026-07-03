Татарстан переходит на новый график индексации тарифов ЖКУ

Правительство России утвердило новые параметры роста платы за коммунальные услуги. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России утвердило новые параметры роста платы за коммунальные услуги. С 2026 года Татарстан переходит на новый график индексации с учетом повышения НДС до 22%. Для республики с 1 октября установлен предельный индекс роста в 13,4% с допустимым отклонением до 4,8%, что не превысит прогнозируемую инфляцию в 5,7%.

Цена за газ вырастет с 8,55 до 9,28 рубля за кубический метр (на 73 копейки). Для электроэнергии вводится дифференциация по объемам потребления. Базовый тариф для горожан с газовыми плитами с 1 октября составит 6,47 рубля за киловатт-час (с 5,82 рубля за киловатт-час). Для сельских жителей тариф останется 4,85 рубля киловатт-час. При превышении лимитов цены увеличатся до 8,54 рубля во втором диапазоне (3 900-6 000 киловатт-час), 12,41 рубля - в третьем.

Плата за ТКО зависит от оператора. Для жителей многоквартирных домов в зоне УК «ПЖКХ» с 1 октября тариф вырастет до 131,51 рубля с человека. Тарифы на воду и тепло устанавливаются индивидуально для организаций и зависят от муниципалитета. Точные цифры появятся на сайте Госкомитета Татарстана по тарифам до 20 декабря.

Рост цен обусловлен инфляцией (5,1%), подорожанием оптового газа (9,6%) и электроэнергии (14,3%), а также повышением МРОТ на 20,7% (до 27 093 рублей). В тарифы заложены инвестиции в модернизацию сетей. Льготы для ветеранов, инвалидов и многодетных семей сохранены. При расходах на ЖКУ свыше 21% дохода семьи можно оформить субсидию. При этом с 1 июля ужесточатся правила начисления компенсаций. При превышении нормативов нужно будет оплачивать разницу без учета льгот.

Напомним, рекордный рост жалоб на ЖКХ зафиксирован в Татарстане.

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