Рекордный рост жалоб на ЖКХ зафиксирован в Татарстане

С января по май 2026 года жители Татарстана подали на 40 процентов больше жалоб по вопросам ЖКХ, чем за аналогичный период прошлого года. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года жители Татарстана подали на 40 процентов больше жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, чем за аналогичный период прошлого года. Такого роста в республике ещё не фиксировали, заявил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин на пресс-конференции.

«Обращения граждан — самый серьёзный индикатор состояния дел в ЖКХ. Если люди беспокоятся и обращаются в органы власти, значит, что-то идёт не так. За всю статистику наблюдений, которую инспекция ведёт не один десяток лет, такого роста не было», — отметил он.

Основные причины — снежная и холодная зима, значительное повышение коммунальных платежей и состояние дворовых территорий. В отдельных муниципалитетах, ранее критикуемых за большое число жалоб, ситуацию удалось выправить — например, в Лаишево и Лениногорске.

Особое внимание инспекция уделяет почти 2 тысячам многоквартирных домов, которые считаются наиболее рискованными при подготовке к зиме. Среди них 1 611 домов под управлением ТСЖ и ЖСК, 123 дома без выбранного способа управления и 430 домов на непосредственном управлении жильцов.

За прошедший отопительный сезон в домах Татарстана выявили 313 нарушений, произошло 4 тысячи аварийных и плановых отключений тепла, из них 300 длились более 12 часов.

Напомним, с июля 2025 года тарифы на ЖКУ выросли на 11,9 процента, а с 1 января 2026-го их проиндексировали ещё на 1,7 процента. С 1 октября в Татарстане ожидается повышение на 13,4 или 18,2 процента в зависимости от муниципалитета.

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