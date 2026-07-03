В Казани врачи удалили у бойца СВО осколок мины, находившийся над аортой

Для выполнения операции были задействованы кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи и перфузиологи. Фото: Минздрав Татарстана

В казанской городской клинической больнице №7 имени Садыкова бригада кардиохирургов успешно провела операцию бойцу СВО по удалению осколка мины, который располагался прямо над аортой - главной артерией человеческого тела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Обычно такие осколки не удаляют из-за различных рисков, в том числе и смертельных. Но тут оставлять все как есть было нельзя. Существовала опасность расплавления стенки сосуда или пролежня аорты. Все это могло привести к мгновенной смерти. Потому врачи решили не ждать.

Для выполнения операции по извлечению осколка были задействованы кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи и перфузиологи. Последние были наготове, чтобы в случае необходимости провести экстренное протезирование поврежденного участка аорты с использованием аппарата искусственного кровообращения.

Хирурги рассекли верхний край грудины и получили доступ к дуге аорты. Обнаружив осколок мины, они аккуратно удалили его. Операция прошла успешно. Боец в итоге полностью восстановился и был выписан из больницы.

Напомним, не так давно в РКБ Татарстана успешно удалили опухоль головы размером с теннисный мяч. Пенсионерка обратилась к нейрохирургу с жалобой на растущую шишку на затылке.

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