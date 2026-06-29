В РКБ Татарстана успешно удалили опухоль головы размером с теннисный мяч

Операция прошла успешно. Фото: РКБ

В Казани 75-летняя пациентка обратилась к нейрохирургу с жалобой на растущую шишку на затылке. Изначально она была небольшой, но со временем начала стремительно увеличиваться.

Для проведения операции нейрохирурги отделения №1 РКБ создали точную модель части черепа с использованием 3D-принтера. Это позволило им заранее подготовить титановую пластину нужного размера и формы. Операция длилась около полутора часов, в ходе которой хирурги аккуратно удалили опухоль размером 8х9х6 сантиметров, то есть с теннисный мяч. Выяснилось, что образование проросло сквозь череп и оболочку мозга.

Результаты гистологического исследования показали, что опухоль является менингиомой – новообразованием, развивающимся из клеток паутинной оболочки мозга. Операция прошла успешно. Пациентку направили на дальнейшее лечение в онкологический диспансер для определения дальнейшей тактики терапии.

Напомним, в РКБ прооперировали женщину с двумя матками. Аномалия не мешала женщине нормально жить и даже родить детей, пока не пришла менопауза.

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