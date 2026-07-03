В Татарстане создан оргкомитет по проведению строительного форума стран БРИКС

Соответствующий указ подписал раиса Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казани пройдет форум «Международная строительная неделя БРИКС», который запланирован на 10-13 ноября 2026 года. Для подготовки мероприятия создан организационный комитет. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководителем комитета стал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, а сопредседателем - глава республики Рустам Минниханов. В состав оргкомитета также вошли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, который занял должность секретаря.

Основные задачи оргкомитета включают разработку программы форума, координацию взаимодействия между государственными органами, строительными компаниями, общественными организациями и предпринимателями. Комитет также будет следить за выполнением плана мероприятий и эффективным использованием выделенных средств.

Напомним, Казань собирает ведущих разработчиков, производителей и регуляторов БПЛА на международной выставке-форуме «Дрон Экспо 2026». Мероприятие пройдет с 8 по 10 июля.

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