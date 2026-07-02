Полнометражный фильм «Я приду» выйдет в российский прокат 8 октября

До выхода фильма «Я приду» (12+) в широкий российский прокат осталось 100 дней. Команда картины объявляет официальную дату премьеры — 8 октября 2026 года.

«Я приду» — художественный семейный фильм режиссёра Булата Сабитова, снятый в Казани. Это история о 16-летнем Тимофее, который сбегает из спецшколы, чтобы найти свою бабушку — единственного близкого человека, переставшего отвечать на его письма. Во время побега к нему присоединяется восьмилетний беспризорник Малёк. Их путешествие становится историей о взрослении, дружбе, надежде и связи поколений.

Ещё до выхода в широкий прокат фильм получил признание на фестивальной арене. За два года картина вошла в конкурсные программы 19 российских и международных кинофестивалей в шести странах мира — России, Германии, Чехии, Китае, Индии и Иране. Фильм завоевал 8 фестивальных наград, 5 из которых были получены в 2026 году, а фестивальные показы посетили более 5000 зрителей.

Среди главных достижений фильма — Гран-при кинофестиваля «Зилант», приз «Лучший полнометражный фильм» фестиваля «БУДЬ! Россия», специальный приз жюри кинофестиваля «Мосты», специальный приз организатора «Сочи Фильм Фестиваля 2026», приз зрительских симпатий Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», а также награда «Лучший национальный фильм для детей» Международного фестиваля мусульманского кино «Алтын Минбар».

Проект создан при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Партнёрами фильма выступают ГАБУК РТ «Татаркино» и ГАУК РТ «Время кино», генеральный партнер проката – ДругМедиа.

Одновременно с выходом фильма стартует федеральный проект «Моя бабушка в кино». На сайте сбабушкойвкино.рф каждый может загрузить свою детскую фотографию с бабушкой или фотографию своих детей с бабушкой. Эти снимки станут частью фильма «Я приду» и во время кинопроката появятся на больших экранах кинотеатров по всей России. Таким образом тысячи семей смогут сохранить память о своих близких и буквально увидеть свою историю в кино.

Денис Супрунов, генеральный продюсер фильма «Я приду»:

«Для нашей команды объявление даты проката — это особенный момент. Мы шли к нему несколько лет. За это время фильм объехал десятки фестивалей, получил признание зрителей и профессионального сообщества, но главная встреча ещё впереди — встреча со зрителем в кинотеатре. Мы очень надеемся, что после просмотра люди захотят обнять своих близких, позвонить родителям, бабушкам и дедушкам или просто провести с ними время. Ради этого и создавался фильм.»

СПРАВКА

«Я приду» (12+) - российский полнометражный художественный фильм режиссёра Булата Сабитова. Съёмки картины проходили в Казани и Республике Татарстан. Фильм посвящён темам семьи, памяти, преемственности поколений и важности сохранения связи с близкими.