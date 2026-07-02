В Казани ветерану СВО разъяснили порядок оспарирования мошеннических кредитов

Во время службы на мужчину незаконно оформили кредиты в трех банках. Фото: пресс-служба Минюста Татарстана

В Казани прошел второй национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс». В рамках мероприятия участникам предоставлялась бесплатная юридическая помощь, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Татарстана.

Один из ветеранов СВО, столкнувшийся с мошенничеством, обратился за помощью в Госюрбюро республики. Во время службы на него незаконно оформили кредиты в трех банках. Полиция подтвердила факт мошенничества. Две финансовые организации аннулировали кредитные обязательства. Однако третий банк отказался признать незаконность сделок.

Юристы Госюрбюро помогли участнику составить заявление в суд для прекращения кредитных обязательств. Для этого нужно было предоставить решение правоохранительных органов и документы двух банков, которые признали незаконность кредитов.

За время чемпионата специалисты Госюрбюро оказали помощь примерно 15 ветеранам в вопросах единовременных выплат, социальных льгот, земельных прав, прохождения военно-врачебной комиссии и пенсионного обеспечения.

Напомним, в Казани Минниханов посетил чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО. В нем прининяли участие более 1 тысячи человек.

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