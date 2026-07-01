В Казани Минниханов посетил чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

Глава Татарстана осмотрел основные локации. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту среду, 1 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на соревновательных площадках чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Мероприятие проходит на территории МВЦ «Казань Экспо» и собрало более 1 тысячи конкурсантов и экспертов.

Глава республики осмотрел основные локации, пообщался с участниками и оценил мастерство в компетенциях: «Поварское дело», «Оператор БПЛА», «Электромонтаж», «Сетевое администрирование», «Ремонт автомобилей», «Слесарное дело» и других. Всего представлена 21 специальность.

Кроме того, на выставке, развернутой в рамках чемпионата, организованы консультации по соцподдержке, профориентации, реабилитации и трудоустройству участников СВО.

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