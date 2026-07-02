Татарстанца пойманного с наркотиками осудят за взятку полиции на 2 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 48-летнего жителя Лениногорского района. Фото: Следком Татарстана

Завершено расследование уголовного дела 48-летнего жителя Лениногорского района. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщает следственный комитет Татарстана.

По данным следствия, мужчина в апреле 2026 года продал наркотики своему знакомому. Это стало известно полиции и торговца задержали. Во время обысков в его было обнаружено и изъято более 500 граммов запрещенного вещества. Чтобы избежать уголовной ответственности мужчина предложил полицейским 2 миллиона рублей. Те отказались и доложили о взятке своему начальству. Так в уголовном деле татарстанца появилась еще и статья за покушение на дачу взятки. Сейчас он находится под стражей, его ожидает скорый суд.

Напомним, в Татарстане с начала года задержаны 22 несовершеннолетних наркопреступника. Из них 15 человек были вовлечены в деятельность «закладчиков».

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