В Татарстане с начала года задержаны 22 несовершеннолетних наркопреступника

В марте правоохранители пресекли деятельность группы из четырех подростков в возрасте 16-17 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с начала 2026 года зарегистрировано 22 случая задержания несовершеннолетних, причастных к наркопреступлениям. Из них 15 человек были вовлечены в деятельность «закладчиков» для анонимных интернет-магазинов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Татарстана Анвар Каримов.

В марте правоохранители пресекли деятельность группы из четырех подростков в возрасте 16-17 лет, которые занимались распространением синтетических наркотиков через бесконтактные методы. У них было изъято около 100 граммов запрещенных веществ. В мае в Казани задержали двух девушек, одной из которых было 17 лет. У нее обнаружили более 160 граммов синтетических наркотиков, которые она распространяла, создавая тайники.

Каримов также обратил внимание на тенденцию к снижению возраста участников наркопреступлений. В этом году сотрудники полиции задержали двух подростков 14 и 15 лет, которые также занимались сбытом синтетических наркотиков.

Ранее казанский психолог рассказал, почему подростки даже из благополучных семей становятся наркоманами.

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