Казанский УНИКС объвил об уходе двух американских легионеров

В минувшем сезоне Манфорд принял участие в пяти матчах Единой лиги ВТБ сезона 2025/26. Фото: www.unics.ru

Казанский баскетбольный клуб УНИКС официально сообщил об уходе двух американских легионеров. Речь идет о Ксавьера Манфорде и Элайджи Стюарте.

В минувшем сезоне Манфорд принял участие в пяти матчах Единой лиги ВТБ сезона 2025/26, набирая в среднем 5,2 очка за игру. Стюарт, сыгравший 11 матчей, демонстрировал следующие показатели: 4,5 очка, 1 подбор и 0,8 передачи.

Напомним, что УНИКС занял второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ по итогам прошлого сезона. Также стало известно, что Велимир Перасович покидает казанский УНИКС после пяти лет работы. Главный тренер привел команду к золотым медалям в 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.