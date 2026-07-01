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НовостиСпорт1 июля 2026 10:26

Велимир Перасович покидает казанский УНИКС после пяти лет работы

Главный тренер привел команду к золотым медалям в 2023 году
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Перасович решил взять паузу, устав от работы. Фото: БК УНИКС

Перасович решил взять паузу, устав от работы. Фото: БК УНИКС

Велимир Перасович покидает казанский УНИКС после пяти лет работы. Главный тренер привел команду к золотым медалям в 2023 году, что стало важным достижением для клуба и его президента Евгения Богачева.

За время работы Перасович помог многим легионерам, таким как Марио Хезонья, Лоренцо Браун и Айзея Кэннан, выйти на новый уровень. Тренер решил взять паузу, устав от работы. Его специфичный подход к легионерам позволил команде добиваться высоких результатов, несмотря на трудности. Сейчас УНИКС нуждается в перезагрузке с новым наставником, а Перасович может получить интересный вызов в Евролиге, возможно, от «Басконии».

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