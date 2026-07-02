В Татарстане 2 июля ожидается +27 градусов и небольшие дожди

Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в четверг, 2 июля, прогнозируют переменную облачность с небольшими и умеренными осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, в некоторых районах возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.

В пятницу, 3 июля, ночью минимальная температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов. А днем ожидается от +25 до +30 градусов. Существенных осадков в этот день не прогнозируется.

Напомним, в Татарстане в июле 2026 года средняя температура будет выше климатической нормы. Ожидается превышение на 0,5 градуса.

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