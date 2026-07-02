Альберт Яковлев стал первым замруководителя Минцифры Татарстана

Альберт Яковлев соответствует всем требованиям. Фото: digital.tatarstan.ru

В Министерстве цифрового развития Татарстана произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя руководителя был назначен Альберт Яковлев. Ранее он занимал пост заместителя министра и на протяжении почти семи лет, курируя вопросы IT-инфраструктуры, связи и кибербезопасности.

В пресс-службе министерства отметили, что в современных условиях на эту должность требовался специалист с глубокими знаниями и значительным опытом в отрасли. Альберт Яковлев соответствует этим требованиям, что делает его идеальным кандидатом на новую позицию.

Напомним, Минниханов предложил обучать сотрудников министерств и предприятий работе с ИИ. Глава Татарстана огласил свою инициативу во время обсуждения разработок в экологии, энергетике, промышленной безопасности и ИТ.

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