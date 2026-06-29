Минниханов предложил обучать сотрудников министерств и предприятий работе с ИИ

На заседании обсуждались цифровые решения. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании предложил обучать сотрудников министерств, муниципалитетов и предприятий работе с искусственным интеллектом. Также обсуждались разработки в экологии, энергетике, промышленной безопасности и ИТ.

Заместитель директора Института общей неорганической химии РАН Андрей Вошкин рассказал о технологиях очистки стоков и переработки отходов. Глава региона подчеркнул их значимость для Татарстана.

Напомним, педагоги Татарстана получат 258 тысяч рублей за кружки по ИИ. Выплату смогут получить более 250 учителей школ и 100 преподавателей ссузов.

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