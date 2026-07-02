В Татарстане за неделю зафиксировано повышение цен на бензин и дизель

Особенно заметно подорожание дизеля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

За последнюю неделю на автозаправочных станциях Татарстана произошло увеличение стоимости всех марок бензина и дизельного топлива. Согласно информации Росстата, средняя цена топлива в регионе выросла до 68,89 рубля за литр.

Особенно заметно подорожание дизеля. Его цена увеличилась с 78,54 до 79,41 рубля за литр. Бензин АИ-92 также стал дороже на 1,75%. Его стоимость возросла с 64,73 до 65,87 рубля. АИ-95 подорожал с 70,47 до 71,45 рубля, а высокооктановое топливо АИ-98 теперь стоит 93,60 рубля, что на 0,65 рубля больше предыдущей цены.

Напомним, в Татарстане больше всего подорожали услуги. Причиной стали майские праздники и дефицит кадров.

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