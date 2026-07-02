Каникулы, которые меняют жизнь: в Татарстане подростки-сироты получают первый профессиональный опыт

Этим летом 45 подростков-сирот и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана выйдут на стажировки в компании и организации республики. Для многих это станет первым рабочим опытом, который помогает не только освоить профессию, но и поверить в собственные силы.

Для большинства школьников лето — время отдыха. Для участников программы корпоративного наставничества фонда «Хранители детства» — это возможность сделать первый шаг во взрослую жизнь.

В Республике Татарстан программа реализуется с 2017 года и помогает подросткам-сиротам и молодым людям с ОВЗ познакомиться с профессиями, получить поддержку наставников и пройти стажировки у работодателей региона.

Одной из первых к стажировке приступила Вероника, которая работает в Сетевой компании.

«Я думала, стажировка — это скучно, а тут столько всего происходит! Я общаюсь с крутыми специалистами, узнаю, как всё устроено изнутри. Классно наблюдать за командной работой, учиться договариваться и распределять задачи», — рассказывает девушка.

Свой первый профессиональный опыт получает и казанская школьница Ралина. Она проходит стажировку в ресторане «По чесноку» в качестве помощника официанта. Девушка учится работать с гостями, взаимодействовать с коллегами, вести учет и инвентаризацию.

По ее словам, практика помогает стать увереннее, развивает ответственность и умение работать в команде.

В ближайшие недели к стажировкам присоединятся еще несколько подростков. Они будут работать в эколого-биологическом центре, на предприятиях, в кафе, магазинах и на швейном производстве. Всего этим летом стажировки пройдут 45 участников более чем в десяти организациях Татарстана.

«Для подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, особенно важно вовремя встретить взрослых, которые готовы поддержать и показать реальные возможности. Именно такой опыт помогает им осознанно выбрать профессию и увереннее строить свое будущее», — отмечает региональный координатор программы корпоративного наставничества в Республике Татарстан, руководитель БФ «Трамплин» Эльвира Галлямова.

Программа корпоративного наставничества начинается задолго до летних каникул. В течение учебного года подростки посещают предприятия, знакомятся с представителями разных профессий, проходят профориентационные занятия и обучение на платформе Naprimerku. Только за 2025–2026 учебный год в Татарстане состоялось 55 профориентационных мероприятий.

Сегодня программа реализуется в рамках проектов «Включайся и будь успешен!» и «Архитекторы будущего». Их задача — помочь подросткам с опытом сиротства и молодым людям с ОВЗ успешно социализироваться, получить первый опыт работы и подготовиться к самостоятельной жизни. География проекта охватывает Казань, Елабугу, Нижнекамск и Лениногорск.

За годы работы участниками программы корпоративного наставничества стали более 1200 подростков из разных регионов России.

Главная цель проекта — дать молодым людям не просто временную занятость, а реальную возможность сделать уверенный старт в профессии и взрослой жизни.