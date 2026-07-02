Татарстан за два месяца добыл полезных ископаемых на сумму 115 миллиардов рублей

Доля республики в общем объеме добычи ПФО составляет почти четверть. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые два месяца 2026 года Татарстан добыл полезных ископаемых на сумму 115 миллиардов рублей. Соответствующая информация следует из данных Росстата.

За первые пять месяцев текущего года совокупный объем достиг отметки в 432 миллиарда рублей. Это заметно выше показателя предыдущего месяца, который фиксировался на уровне 317 миллиардов рублей.

Анализ динамики за январь - май демонстрирует умеренный рост относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост составил 7% (в 2025 году значение равнялось 404 миллиарда рублей). При этом месячная динамика выглядит существенно более выраженной. Рост на 44 % в сравнении с предшествующим месяцем подчеркивает заметное ускорение темпов.

Татарстан продолжает лидировать в Приволжском федеральном округе по объему добычи полезных ископаемых. Доля республики в общем объеме добычи ПФО составляет почти четверть - 26%.

Напомним, в Татарстане больше всего подорожали услуги. Причиной стали майские праздники и дефицит кадров.

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