Коробченко назвал беспилотники самым многообещающим направлением

Коробченко выступил на заседании оргкомитета международной выставки-форума «Дрон Экспо 2026». Фото: mpt.tatarstan.ru

Руководитель регионального Минпромторга Олег Коробченко выступил на заседании оргкомитета международной выставки-форума «Дрон Экспо 2026», которая пройдет в Казани. Спикер отметил, что технологии беспилотного управления становятся неотъемлемой частью различных отраслей. Эта тенденция будет усиливаться.

Коробченко привел примеры использования дронов в Татарстане. Устройства применяются для мониторинга инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы, линии электропередач, а также для грузоперевозок, картографии и нужд сельского и лесного хозяйства.

Глава ведомства подчеркнул, что проведение выставки «Дрон Экспо» одновременно с международной агропромышленной выставкой «Агроволга» на одной площадке символизирует тесную связь аграрного сектора с инновациями, так как фермеры региона уже активно используют беспилотники в своей работе.

Министр выразил уверенность, что выбор Татарстана для проведения этих мероприятий не случаен. Уровень их организации традиционно будет высоким.

Напомним, в Татарстане скосили 72% многолетних трав. Отстающим районам грозит потеря питательности кормов.

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