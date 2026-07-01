Минниханов обсудил с Фурсенко адресную медпомощь участникам СВО

Ранее между фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» и Правительством региона было подписано соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На встрече с председателем Совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергеем Фурсенко раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил сотрудничество республики с организацией.

Как сообщила пресс-служба главы республики, стороны также затронули вопросы предоставления адресной медицинской помощи и реабилитации участников СВО.

Ранее между фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» и правительством Татарстана было подписано соглашение о сотрудничестве. Учреждение помогает в организации качественной и своевременной медицинской помощи с использованием передовых технологий.

Напомним, Минниханов предложил обучать сотрудников министерств и предприятий работе с ИИ.

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