Прокуратура выявила нарушения при закупке костюмов к Сабантую-2025 в Челнах

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения при закупке костюмов для празднования в городе Сабантуя 2025 года. По результатам проверки было установлено, что учреждение культуры заключило договор с индивидуальным предпринимателем на сумму 792 тысячи рублей без проведения анализа рыночных цен.

Согласно законодательству, при определении цены контракта необходимо собирать и анализировать информацию о рыночных ценах. Однако в данном случае учреждение не запросило соответствующие данные, что привело к установлению начальной цены контракта без учета рыночной конъюнктуры.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя учреждения. В результате должностное лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.

Напомним, в Татарстане суд вынес приговор по делу о контрабанде украшений на 1 млн рублей. Перед законом предстала местная жительница, которую задержали прямо в аэропорту.

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