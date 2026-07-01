В Татарстане суд вынес приговор по делу о контрабанде украшений на 1 млн рублей

Все, что пытались провезти в обход закона, было изъято в доход государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лаишевский районный суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде ювелирных украшений. Виновной признана 29-летняя местная жительница, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Ей в виде наказания назначили штраф на 500 тысяч, а украшения, которые она пыталась провезти, конфисковали в доход государства.

Как было доказано в суде, в марте женщина прилетела в Казань из-за границы. При себе у нее были кольца и колье от Cartier, стоимость которых превысила 1 миллион рублей. Однако при въезде в Россию она не задекларировала эти предметы роскоши. Во время таможенного досмотра в аэропорту Казани украшения были обнаружены и изъяты. А на саму женщину завели уголовное дело.

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