В Казани впервые одновременно пройдут выставки «Дрон Экспо» и «АгроВолга»

Организаторы мероприятия ожидают, что совместная выставка привлечет внимание специалистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Казани пройдет выставка «Дрон Экспо», которая впервые будет организована одновременно с выставкой «АгроВолга». Это событие предоставит уникальные возможности для демонстрации применения беспилотников в сельском хозяйстве. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Минниханов подчеркнул, что сотрудничество с выставкой «АгроВолга» является стратегически важным шагом. Сельское хозяйство - это один из наиболее перспективных рынков для использования беспилотных технологий. Дроны уже активно применяются для мониторинга посевов, обработки полей и контроля состояния земель, что позволяет повысить точность работ и снизить издержки.

Организаторы мероприятия ожидают, что совместная выставка привлечет внимание специалистов и станет платформой для обмена опытом и обсуждения новых технологий в агропромышленном комплексе.

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