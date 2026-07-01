В Татарстане 1 июля ожидается порывистый ветер и до +26 градусов

Выходя на улицу все же лучше прихватить с собой зонтик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, на территории республики ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В восточных районах возможны ливни, грозы и сильный ветер, а также локально град, предубеждает Гидрометцентр Татарстана.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха днем, в свою очередь, будет в пределах от +21 до +26 градусов.

Напомним, 30 июня сильный ветер с порывами до 22 м/с повалил в Татарстане десятки деревьев, в результате чего были повреждены автомобили, к счастью, никто не пострадал.

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