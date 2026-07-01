В Татарстане сильный ветер повалили 30 деревьев, были повреждены 5 автомобилей

Порывы достигали 22 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, который бушевал в Татарстане 30 июня, обрушил 30 деревьев. Больше всего их было повалено стихией в Казани (19 ), в Зеленодольском (4) и Лаишевском (3) районах. Также подобные случаи были зафиксированы в Буинском, Высокогорском, Лениногорском и Нижнекамском районах.

При этом деревья не просто падали под натиском стихии, а несли за собой разрушения. Было повреждено пять легковых автомобилей. Две машины пострадали в Казани, по одной в Лаишевском районе и Нижнекамске, а также две в Лаишевском районе. К счастью, никто не пострадал, сообщает МЧС Татарстана.

К слову, это еще может быть и не конец. Согласно предупреждению Гидрометцентра республики, в регионе 1 июля снова ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, а также гроза, местами град.

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