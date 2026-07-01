В Волго-Вятском банке Сбербанка на треть вырос объем выданных кредитов на образование с господдержкой

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За первые пять месяцев 2026 года студентам высших и средне-профессиональных учебных заведений в Волго-Вятском банке Сбербанка было выдано образовательных кредитов на сумму 460 млн рублей. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ регионов, где с начала года был отмечен наибольший рост объема выданных образовательных кредитов, вошли Кировская область (+52%), Владимирская область (+44%) и Чувашская Республика (+43%).

85% образовательных кредитов оформляется студентами для получения высшего образования. Наиболее популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского и Пермский государственный национальный исследовательский университет. Чаще всего кредит на образование студенты брали для поступления на направления «Юриспруденция», «Менеджмент» и «Экономика».

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Получение профессии — это инвестиция в собственное будущее. Образовательный кредит даёт молодым людям возможность исполнить свои мечты и амбиции здесь и сейчас, не откладывая на потом. Именно поэтому с каждым годом всё больше студентов выбирают этот инструмент. Но это не только личная история успеха, это ещё и вклад в экономику регионов. Квалифицированные специалисты сегодня — это основа будущего роста. Благодаря этой возможности молодые люди могут сосредоточиться на учёбе, не отвлекаясь на финансовые вопросы, и выйти на рынок труда готовыми специалистами».