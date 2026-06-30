В Татарстане приставы оштрафовали коллекторов на 3,8 млн рублей

В республике действует 16 коллекторских агентств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Татарстану подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. За этот период было рассмотрено 800 обращений граждан, столкнувшихся с нарушениями со стороны коллекторских агентств.

В результате проверок судебные приставы оштрафовали коллекторов на общую сумму 3,8 миллиона рублей. Был составлен 71 административный протокол.

В республике действует 16 коллекторских агентств и 30 банков и микрофинансовых организаций (МФО), все они находятся под контролем судебных приставов. Если граждане столкнулись с незаконными действиями коллекторов, можно подать жалобу через сайт ГУФССП, по телефону горячей линии или через портал госуслуг. Рекомендуется приложить к обращению скриншоты, детализацию звонков или аудиозаписи разговоров.

Напомним, рекордный рост жалоб на ЖКХ зафиксирован в Татарстане.

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