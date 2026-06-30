В Елабуге пожарные эвакуировали трех человек из задымленного подъезда

Пожар был ликвидирован в течение пяти минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в Елабуге произошел пожар в доме на проспекте Мира. Возгорание началось в одной из квартир, где загорелся диван. Огонь быстро распространился на площадь шести квадратных метров, а едкий дым заполнил весь подъезд.

Прибывшие на место происшествия пожарные использовали специальные дыхательные маски и эвакуировали троих жильцов квартир с верхних этажей. Еще десять жильцов смогли самостоятельно покинуть дом. Сам пожар был ликвидирован в течение пяти минут. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Нурлатском районе при пожаре погиб 72-летний мужчина. Из горящего дома его вынесли очевидцы.

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