Житель Челнов лишился 3,8 млн рублей при попытке обменять криптовалюту

Злоумышленники связались с пострадавшим в мессенджере и предложили ему совершить обмен. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Набережных Челнах 47-летний мужчина лишился 3,8 миллиона рублей после попытки обменять криптовалюту на рубли через мошенников. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Злоумышленники связались с пострадавшим в мессенджере и предложили ему совершить обмен. Мужчина последовал их инструкциям, перейдя по предоставленной ссылке и отправив мошенникам 40 тысяч единиц криптовалюты. На тот момент эта сумма была эквивалентна 3,8 миллиона рублей.

МВД призывает граждан быть бдительными и проверять надежность источников информации перед тем, как следовать их рекомендациям.

Напомним, в Казани на турфирму «Белка Летяга» подали более 60 заявлений о мошенничестве. Хозяйка компании во всех проблемах винит бывших сотрудников.

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