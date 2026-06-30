В Казани на турфирму «Белка Летяга» подали более 60 заявлений о мошенничестве

Полицейская проверка будет вот-вот закончена и возможно возбудят уголовное дело. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани полиция расследует более 60 заявлений о мошенничестве в отношении турагентства «Белка Летяга». По информации пресс-службы МВД по Татарстану, проверка по данному факту завершается. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Проблемы с бронированием туров в «Белке Летяга» стали известны в конце мая. Клиенты, оплатившие поездки, остались без отпусков и обратились в полицию с требованиями вернуть деньги. Владелица компании признала наличие проблем, но объяснила их нечестными действиями бывших сотрудников. Последние же заявили через соцсети, что не имели доступа к финансам, а значит в этом плане никак не могли повлиять на ситуацию даже если бы и захотели.

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