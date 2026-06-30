В Тетюшах за 1 рубль на продажу выставлен дом купца Петра Ашмарина

Здание, построенное в конце XIX века, расположено по улице Либкнехта. Фото: https://max.ru/id1655405560_gos

В Тетюшах на продажу выставлен за символическую цену в 1 рубль уникальный исторический объект - дом купца Петра Ашмарина. Здание является памятником культурного наследия муниципального значения, сообщает комитет Татарстана по охране ОКН.

Здание, построенное в конце XIX века, расположено на улице Либкнехта. Это одноэтажное деревянное строение площадью 207,5 квадратных метров. Дом принадлежал купцу второй гильдии Петру Ашмарину, известному своими деловыми успехами в торговле швейными машинами «Зингер».

Ашмарин также активно участвовал в общественной жизни города, был гласным Тетюшской городской думы, возглавлял земскую управу и занимал пост церковного старосты Крестовоздвиженской церкви. Его деятельность включала благотворительность и работу в советах и попечительских органах, в том числе по вопросам народной трезвости.

Будущим владельцам предлагается приобрести здание за 1 рубль с условием сохранения его исторического и культурного значения. Аналогичный подход был применен при продаже купеческого дома XVIII века в центре Казани.

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