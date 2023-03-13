Купеческий дом XVIII века в центре Казани выставлен на продажу за 1 рубль

Купеческий дом в Казани продают за 1 рубль Фото: Андрей ДЯТЛОВ

Купеческий дом, расположенный на улице Старая, 4, в столице Татарстана продают за 1 рубль. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Одноэтажное кирпичное здание, построенное в конце XVII — начале XVIII веков, имеет высокие сводчатые потолки и колонны на входе. Памятник гражданской архитектуры имеет длинную и интересную историю. Сначала здание было жилым домом, потом чаеразвесочной фабрикой Садовникова, а после в нем снова стали жить люди.

Однако после их расселения многие годы купеческий дом пустовал, позже его состояние расценили как неудовлетворительное, а в 2021 году законсервировали. Кстати, в 1998-м здание было поставлено на госохрану.

Сейчас собственником купеческого дома является комитет земельных и имущественных отношений Казани. Ведомство намерено избавиться от недвижимости: здание выставлено на продажу за 1 рубль. Новому владельцу уникального памятника архитектуры придется отремонтировать его до 30 марта 2030 года.

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