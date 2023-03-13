Купеческий дом XVIII века в центре Казани выставлен на продажу за 1 рубль

Купеческий дом в Казани продают за 1 рубль
Фото: Андрей ДЯТЛОВ
Купеческий дом, расположенный на улице Старая, 4, в столице Татарстана продают за 1 рубль. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Одноэтажное кирпичное здание, построенное в конце XVII — начале XVIII веков, имеет высокие сводчатые потолки и колонны на входе. Памятник гражданской архитектуры имеет длинную и интересную историю. Сначала здание было жилым домом, потом чаеразвесочной фабрикой Садовникова, а после в нем снова стали жить люди.
Однако после их расселения многие годы купеческий дом пустовал, позже его состояние расценили как неудовлетворительное, а в 2021 году законсервировали. Кстати, в 1998-м здание было поставлено на госохрану.
Сейчас собственником купеческого дома является комитет земельных и имущественных отношений Казани. Ведомство намерено избавиться от недвижимости: здание выставлено на продажу за 1 рубль. Новому владельцу уникального памятника архитектуры придется отремонтировать его до 30 марта 2030 года.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram