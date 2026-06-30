В Татарстане студентка-медик спасла мужчину, придавленного автомобилем

Соседи, среди которых была Зарина, первыми прибежали на помощь. Фото: Горздрав Набережных Челнов

Учащаяся Набережночелнинского медицинского колледжа Зарина Гарайханова проявила профессионализм и мужество, спасая жизнь человека до приезда скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Горздрава Набережных Челнов.

Инцидент произошел в деревне Атрякле Мензелинского района. Мужчина ремонтировал автомобиль во дворе своего дома, когда тяжелая машина сорвалась с домкрата и придавила его. Соседи, среди которых была и Зарина, первыми прибежали на помощь.

Когда пострадавшего удалось извлечь из-под автомобиля, он был без сознания и не дышал. Зарина, не теряя времени, оценила его состояние, поручила очевидцам вызвать скорую и начала сердечно-легочную реанимацию. До приезда медиков девушка продолжала непрямой массаж сердца, что помогло пострадавшему сохранить шансы на жизнь.

«Зарина проявила себя как настоящий профессионал. Она не растерялась ни на секунду, поддерживала нас и четко знала, что нужно делать. Благодаря Зарине мой муж сегодня жив!» - написала письма медучреждению супруга спасенного мужчины.

В настоящее время пациент проходит лечение в БСМП имени Акчурина и готовится к выписке.

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