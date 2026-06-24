В РКБ прооперировали женщину с двумя матками. Уникальный врачебный случай

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка чувствует себя хорошо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана врачи провели уникальную операцию пациентке с редчайшей генетической аномалией - у женщины от рождения были две матки, сообщили в Минздраве региона.

К медикам 51-летняя женщина обратилась с жалобами на выраженные боли внизу живота, постоянный дискомфорт и странное ощущение инородного тела в промежности. Сначала подозревали кисту правого яичника - случай распространенный, ничего сверхъестественного. Но более тщательное обследование показало, что у женщины сформировались две матки. Полноценные, функционирующие, с собственным кровоснабжением. Врожденная аномалия, которая встречается буквально у одной из нескольких тысяч женщин.

Двое детей и менопауза

Несмотря на столь серьезную особенность репродуктивной системы, пациентка вела полноценную жизнь. И даже стала матерью двоих детей. Аномалия не мешала ей десятилетиями.

Но с наступлением менопаузы организм дал сбой. Гормональная перестройка спровоцировала обострение хронических проблем. Кистозное образование правого яичника, которое долгое время не беспокоило, начало расти и давить на соседние органы. Отсюда и внутренний дискомфорт, и сильные боли, которые стали постоянными.

Женщина оказалась перед выбором: терпеть или ложиться на операционный стол. Врачи приняли решение об удалении поврежденных органов и кисты. Радикально, но единственно верно.

Операцию провела команда акушеров-гинекологов под руководством Розы Тураевой. Был выбран лапароскопический метод. То есть доступ внутрь организма только через минимальные проколы. Для пациентки это означало меньше боли, быстрее восстановление и практически отсутствие косметических дефектов.

Процедура длилась около трех часов. За это время врачи бережно извлекли обе матки, придатки и кисту. Затем провели пластику, восстановив анатомическую целостность. Сделали все для улучшения качества жизни пациентки в будущем. Именно обеспечение максимального комфорта и минимизации травматичности во время операции стало приоритетом для специалистов

Исключительный случай

Оперировавшая врач Роза Тураева назвала этот случай исключительным. По ее словам, подобные патологии развития женских половых органов встречаются крайне редко. Сочетание удвоения матки, кисты яичника и менопаузальных изменений - это вообще уникальный клинический опыт.

Сама операция завершилась успешно. Пациентка чувствует себя хорошо, готовится к выписке, сообщает Минздрав Татарстана.

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