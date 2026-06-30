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НовостиОбщество30 июня 2026 6:49

В Казани обновляют сквер «Тебриз»: от детской площадки к зоне отдыха

Специалисты адаптировали проект под пожелания местных жителей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Благоустройство сквера проходит в рамках республиканской программы «Наш двор». Фото: Комитет внешнего благоустройства города

Благоустройство сквера проходит в рамках республиканской программы «Наш двор». Фото: Комитет внешнего благоустройства города

В Московском районе Казани стартовали работы по благоустройству сквера «Тебриз». Подрядчики уже демонтировали старые покрытия и убрали аварийные деревья. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Изначально планировалось создать большую детскую игровую зону, однако жители попросили сделать более спокойное место для отдыха. Специалисты Института развития города адаптировали проект под эти пожелания.

Особое внимание уделили сохранению зеленых насаждений. Для оценки состояния деревьев использовали специальный прибор, который выявляет скрытые очаги гниения. Деревья срубают только после тщательной экспертизы. Благоустройство сквера проходит в рамках республиканской программы «Наш двор».

Напомним, в Казани за 1,8 млрд рублей в 2026 году благоустроят пять пространств. Речь, в том числе, идет о набережной озера Кабан и смотровой площадке в парке им.Горького.

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