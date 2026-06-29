В школах Казани в 2026 году отремонтируют 11 столовых

На модернизацию выделено 260,4 миллиона рублей из бюджета республики. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Казани планируют капитально отремонтировать 11 школьных столовых в 2026 году. Об этом на утреннем совещании в исполкоме сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

В рамках модернизации будут обновлены системы вентиляции, канализации, электрики и отопления, а также заменены окна, двери и полы. Все изношенное оборудование будет заменено на новое. Это позволит обеспечить соблюдение санитарных норм и технологий приготовления пищи. В обеденных залах также планируется обновить дизайн и мебель.

После завершения ремонтных работ количество посадочных мест в школьных столовых увеличится на 152. На модернизацию выделено 260,4 миллиона рублей из бюджета республики, а также 39,8 миллиона рублей на закупку оборудования. Дополнительно могут быть выделены средства на приобретение мебели, посуды, инвентаря и спецодежды для сотрудников.

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