В Казанском Кремле завершилась смена культурно-образовательного проекта «ЛМЛ» для глухих и слабослышащих детей от 7-12 лет.

Проект «ЛМЛ» — это не просто летний лагерь, а настоящее погружение в мир истории, творчества и музейных тайн. Смена для незрячих и слабовидящих детей проходила со 2 по 7 июня, для глухих и слабослышащих детей с 22 по 27 июня.

За эти шесть дней ребята прошли путь от экскурсантов до настоящих музейных проектировщиков. В конце смены участники смены собрали собственный «Музей мечты». Это — мини-музеи, которые были придуманы и собраны самими детьми.

Модели своих музеев участники проекта представили на мини-выставке, которая стала итоговой работой «ЛМЛ»: в течение недели ребята погружались в музейную сферу и детально знакомились с её составляющими, а после использовали полученные знания в создании собственных маленьких музеев и их презентации.