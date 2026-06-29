Растем вместе: природа и дети в «ДоброАгроШколе»

В Казани подошла к концу экологическая смена «ДоброАгроШкола» от Культурного центра «Московский». В этом особенном проекте рядом учатся дети с разными возможностями, и вместе у них получается по-настоящему многое. Проект прошёл при грантовой поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа - «Формула хороших дел».

Труд на земле даёт не только знания, но и порой становится первым шагом к будущей профессии. Возможно, ребята всерьёз задумаются о том, чтобы стать садоводом или озеленителем, а «ДоброАгроШкола» как раз и задумана как профориентационная смена, где через практику можно примерить на себя такую работу и понять, по душе ли она. Два месяца ребята последовательно осваивали основы садоводства, шаг за шагом приобретая практические навыки и расширяя представления о работе с растениями. Они занимались в Культурном центре «Московский» и на общественном огороде в парке им. Урицкого. Теория сразу подкреплялась практикой, всё через дело. Дети учились держать инструменты, понимать, что нужно растению, следить за его ростом. За это время прошло 28 занятий, три мастер класса и две выездные экскурсии, но самое яркое осталось не в цифрах, а в эмоциях.

Одним из самых запоминающихся моментов смены стала поездка в Казанский Кремль. Там ребята не просто смотрели и слушали, им выпала уникальная возможность, они сами сажали цветы. Для каждого это стало маленьким личным вкладом в город, теперь у них есть «своё» место, за которым хочется присматривать. Работая рядом друг с другом, дети незаметно учились договариваться, помогать, чувствовать, что от твоего старания что-то становится красивее и лучше.

А потом участников смен ждало ещё одно посещение - питомник редких растений при Русско-Немецкой Швейцарии. Здесь бережно возвращают к жизни краснокнижные виды, и детям показали весь путь, от крошечных ростков в климатических камерах до пересадки на грядки. Особенно всех заинтересовал «Касатик сибирский». Именно этот краснокнижный вид восстанавливают в питомнике. Экскурсию завершили небольшим чаепитием. Ребята сами помогали вскипятить самовар, разведённый на шишках и веточках. Чай из самовара получился особенно вкусным, а аромат дополнили вкус домашней клубники и запах местных трав.

Проект получился возможным благодаря многим: партнёрам из «Формулы хороших дел», педагогам из экошколы «Зелёный компас», проекту Общественного огорода в парке им. Урицкого, сотрудникам Кремля и активистам Русско-Немецкой Швейцарии.

Директор Культурного центра «Московский» Наиля Мустафина говорит, что для детей с ОВЗ такая среда особенно важна: «Здесь они чувствуют себя нужными. Через труд и заботу о растениях приходит уверенность: я могу, у меня получается».

Мама особенной участницы Ульяны, Юлия Орлова, заметила перемены и дома: «Раньше дочь не обращала внимания на комнатные цветы, а теперь ей хочется что-то выращивать самой. Она стала бережнее относиться к природе и это, пожалуй, самое ценное».

Педагоги тоже отмечают главное, что детям было интересно не потому, что «надо», а потому, что они сами становились частью процесса. «Здорово, когда ребёнок не просто слушает, а делает и видит результат», — говорят они.

Организаторы надеются, что для кого-то из ребят эти два месяца станут началом большого пути - может быть, в профессию озеленителя или садовода. Но даже если нет, главное уже случилось: дети научились замечать красоту природы, доверять своим силам и понимать, что вместе можно сделать что-то по-настоящему хорошее.