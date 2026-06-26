Они не умеют быть счастливыми просто так: психолог - о том, почему подростки даже из благополучных семей становятся наркоманами

К пропасти маленького ребенка в будущем может подтолкнуть как отсутствие внимания, так и избыточный контроль. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В эту пятницу, 26 июня, отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Сколько бы ни говорили об их вреде, люди продолжают на них «подсаживаться». Употребление зачастую начинается для человека как простое баловство от случая к случаю и очень быстро перерастает в зависимость. Настолько быстро, что он, как правило, и сам не замечает этот момент. Как известно, риск развития наркозависимости особенно велик для подростков. Они зачастую еще сами не понимают, что творят, и ведут себя очень легкомысленно. И в случае наркотиков за это приходится дорого расплачиваться. И речь тут в том числе и о детях из довольно благополучных семей, которым родители уделяют много внимания.

О том, почему подростки начинают употреблять наркотики и как уберечь их от этой напасти, - в нашем материале.

ВОСПИТАНИЕ

По словам старшего преподавателя кафедры психологии развития и психофизиологии Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, сотрудника наркодиспансера Казани Михаила Иванова, наркоманами и алкоголиками чаще становятся те подростки, которых неправильно воспитывали. Это юноши и девушки, которые с самого детства были лишены ощущения счастья. И запрещенные вещества становятся для них единственным способом получить его.

«Дети, которые были правильно воспитаны с ощущением безусловной любви, научились испытывать счастье «просто так». Но другие дети этого не умеют. Ощущение счастья для них закрыто психологическими травмами и обидами. И когда они пробуют алкоголь или наркотик, они наконец-то получают к нему доступ. Психоактивные вещества становятся для таких подростков тотальной анестезией их психологических травм», - рассказал специалист.

Если же говорить о том, какое именно воспитание может подталкивать подростков к употреблению наркотиков, то это две крайности, в которые иногда впадают родители: либо недостаточное внимание, либо избыточный контроль. Психолог разъяснил, почему так происходит.

ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ

«Представим себе маленького мальчика, который стучит колотушкой по медному тазику. Он находится в так называемом сущностном состоянии, то есть в состоянии счастья. Мальчика ничего не беспокоит. Ему хорошо, он проявляет себя. А рядом папа спит с похмелья. И как он отреагирует? Он скажет: «Иди отсюда». Мальчик не знает, что в состоянии похмелья папе все звуки кажутся слишком громкими. Он воспринимает это как то, что папа запрещает ему быть счастливым. Ребенок жалуется маме. А та замучена работой и проблемами с мужем. Она говорит сыну: «Да ладно, поиграй в другом месте». И что чувствует ребенок? Папа запретил ему быть счастливым, а мама попросила его слушаться. И вот эта ситуация откладывается у ребенка в памяти», - говорит Михаил Иванов.

И вот этот мальчик живет в семье, где постоянно происходят скандалы. Например, мама упрекает папу за то, что он страдает от алкогольной зависимости и не работает. А тот, в свою очередь, говорит жене, что он стал таким из-за нее и из-за ее матери. И ребенок начинает думать, что родители ссорятся из-за него. Ведь дело в том, что всем детям от природы присущ эгоцентризм, отмечает психолог. Психика ребенка просто так устроена, что ему нужно замыкать весь мир на себе, чтобы выжить. К тому же родители и сами дают мальчику повод считать себя причиной всех бед. «Лучше бы я не рожала от тебя!» - говорит папе в сердцах мама во время ссор.

Ребенок идет в детский сад. Поскольку мама им особо не занимается, он одевается хуже, чем другие дети, иногда выглядит неопрятно. В результате товарищи посмеиваются над мальчиком. В школе та же ситуация. Кроме того, на этом фоне может добавляться еще и плохая успеваемость.

«Когда наш ребеночек идет в школу, он уже беспокоится по поводу того, а не будут ли над ним смеяться. А когда идет домой, думает, а не будет ли папа его бить. И здесь от самого мальчика абсолютно ничего не зависит. Все определяет то, в каком состоянии будет его папа. В такой ситуации, естественно, уже невозможно нормально учиться. И вот наш ребеночек уже выраженный невротик. Он очень тревожный и расторможенный», - продолжает объяснять специалист.

Дальше - больше. Ребенок как-то гуляет с приятелями на улице, а там на лавочке лежит его отец в поддатом состоянии. Это уже вообще катастрофа, отмечает психолог. Когда мальчик вступает в подростковый возраст, его начинают интересовать девочки. Но они не обращают на него внимания. И все это накладывается на ту первую ситуацию. То есть у ребенка становится все больше и больше психологических травм.

«И вот однажды этому мальчику в компании приятелей попадает в руки алкоголь. И благодаря ему вновь становится доступно то ощущение счастья, которое он не испытывал долгие годы. Подросток снова чувствует себя так, как в раннем детстве с колотушкой у медного тазика. Конечно, он уже этого не помнит. Но вот то ощущение беззаботности, легкости осталось. Другим детям это чувство счастья и так доступно через много разных способов, а этому ребенку - нет. Он может получить его, только употребляя алкоголь», - пояснил Иванов.

Мальчик начинает регулярно употреблять спиртные напитки в разных компаниях. А когда ему попадет в руки наркотик, он не упустит возможности «расцветить» свою жизнь еще и этим. И у ребенка очень быстро развивается физическая зависимость.

Психолог отмечает, что перед тем как подсесть на какой-либо наркотик, подростки нередко пробуют какие-то легальные вещества, оказывающие влияние на психику. Часто бывает так: вначале сигареты, потом алкоголь и затем уже наркотик.

ГИПЕРКОНТРОЛЬ

На детей также оказывает плохое воздействие не только недостаток внимания со стороны родителей, но и избыточный контроль.

«В этом случае наш ребеночек родился в очень серьезной, правильной семье. И у родителей на него уже есть планы. Например, отец мальчика - бизнесмен, который в свое время хотел стать кандидатом биологических наук, но не сложилось. И теперь он мечтает о том, чтобы его сын стал кандидатом биологических наук или около того. Родители, с одной стороны, серьезно занимаются ребенком, но, с другой стороны, оказывают на него очень сильное давление. Его водят к логопеду, на разные кружки, секции, развивающие курсы. Но когда ребенок пытается открыть рот и сказать, чего он хочет, родители его не слушают», - рассказывает психолог.

Родители говорят: «Тебе всего 4 года. Ты не можешь ничего хотеть. Никакого «хочу». Забудь это слово. Мы за тебя уже все решили».

И, как и в первом случае, чем старше ребенок, тем сложнее ему становится. Родители ждут от него хорошей успеваемости. Ребенок не может принести домой тройку. Особенно трудно таким детям становится в старших классах. Если в младших ведущая деятельность у ребенка - учеба, то в подростковом возрасте - эмоциональное общение со сверстниками. И вот мальчику хочется больше контактировать с приятелями. Но родители требуют от него хорошей учебы. И, как протест против такого авторитарного стиля воспитания, наш ребенок как-то тайком от мамы с папой пробует сигареты. Потом на какой-нибудь олимпиаде в другом городе, куда его отправляют от школы, он выпивает алкоголь. А затем может перейти и на наркотики.

«Вроде бы в первом и во втором случаях у ребенка совершенно разное воспитание. Но итог один и тот же. Он никак не может испытать ощущение счастья. Только по разным причинам. В первом случае из-за безразличия со стороны родителей, а во втором случае из-за того, что на него слишком давят. Вот такие дети и оказываются наиболее предрасположенными к употреблению психоактивных веществ», - прокомментировал Михаил Иванов.

«СТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БРОШЕННОЙ»

Иногда подростки начинают принимать наркотики на фоне неблагополучной обстановки в семье. Так, специалист привел в пример случай из своей практики, когда девочка подсела на запрещенные вещества после расставания родителей. Впрочем, там причина была не только в уходе отца от матери, но и еще в одном обстоятельстве.

«В семье было три дочери. Старшей было 14 лет, средней - 4 года, а младшей - 2 года. И вот когда родилась средняя, старшая ощутила психологический дискомфорт. Есть такой феномен: ниспровержение с пьедестала. Эта девочка первоначально была одна, все внимание родителей было направлено на нее. А когда в семье появился еще один ребенок, она стала чувствовать себя брошенной. Кроме того, в семье еще была сложная ситуация. Папа то уходил от мамы, то возвращался к ней. В семье постоянно были скандалы. А ведь ребенок тяжело переносит развод родителей. Я уже говорил про детский эгоцентризм. Ребенок воспринимает эту ситуацию как то, что папа уходит не от мамы, а от него», - рассказал психолог.

Девочка всячески старалась привлекать к себе внимание родителей. Потом она начала проводить много времени на улице в компании сверстников. Она забросила учебу и в конечном итоге попробовала такой наркотик, от которого быстро развивается физическая зависимость. К счастью, по словам психолога, эта история завершилась благополучно. Девочка прошла реабилитацию и вылечилась от зависимости.

«РОЗОВЫЙ ПЕРИОД» И ЗАВИСИМОСТЬ

При употреблении наркотиков, как и любых других психоактивных веществ, человек, как правило, даже не замечает, как переходит от стадии их приема время от времени к стадии зависимости.

«Поначалу кажется, что наркотики помогают добиваться каких-то смыслов в жизни. Они делают человека более раскрепощенным, открытым. Подросток перестает стесняться самого себя и становится вхож во много разных компаний. Тот промежуток времени, когда человек уже употребляет наркотики, но от этого пока еще нет каких-то прямых, видимых последствий, мы называем «розовым периодом». И подростки, и взрослые всегда пропускают момент перехода из него в прямую зависимость», - предостерегает Михаил Иванов.

По его словам, в случае наркотиков «розовый период» обычно бывает очень коротким. Он зачастую составляет всего 1 месяц. Вначале человек употребляет наркотики в компании друзей от случая к случаю. А затем наступает момент, когда всё, чем бы он ни занимался, он делает с помощью психоактивных веществ. Без них обычная деятельность не доставляет ему удовольствия и жизнь кажется серой или пресной.

«В какой-то момент у человека, который начал принимать наркотики, наступает такой период, когда ему ничего не нравится, ничего не интересно. Он не чувствует никакого драйва. Человек становится очень унылым, печальным. И тогда приходит мысль, что вот если сейчас добавить хотя бы чуть-чуть наркотиков, то все изменится, все сразу станет нормально и жизнь снова заиграет яркими красками. Но нельзя. И человек начинает маяться. И в конце концов, чтобы облегчить свое состояние на данный момент, он все-таки решается на то, чтобы вновь принять наркотик, даже при том, что понимает, что в итоге будет только хуже. И тщетно надеется на то, что это будет последний раз», - отмечает психолог.

По его словам, любому подростку-наркоману перед употреблением психоактивного вещества в голову приходят всегда три мысли:

«На этот раз все будет по-другому»

«Я смогу остановиться»

«Никто не узнает»

И то, что подросток долго скрывает, особенно от родителей, сам факт приема наркотиков, - это явный признак сформировавшейся зависимости.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНКИ И «КРАСНЫЕ ФЛАГИ»

По словам Михаила Иванова, то, что подросток начал употреблять психоактивные вещества, можно заподозрить по следующим признакам:

- он/она где-то подолгу пропадает;

- он/она начинает много врать;

- в доме начинают ни с того ни с сего пропадать деньги;

- он/она начинает слишком часто просить деньги. Причем они нужны ему/ей прямо здесь и сейчас.

«Раньше еще типичным признаком употребления психоактивных веществ были следы от уколов на руках. Однако сейчас, насколько я знаю, инъекционные наркотики не такое популярное средство. Но если вы находите у ребенка в кармане какие-то лампочки и пипетки - это явно атрибуты для употребления запрещенных веществ. Здесь не надо строить иллюзий и верить, что он случайно нашел это в подъезде и зачем-то решил принести домой», - прокомментировал психолог.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вы вдруг поняли, что ваш ребенок употребляет наркотики, то нужно объяснить ему, что важно пройти реабилитацию, уверяет Иванов. Подросток должен осознать, что у него есть проблема. Затем надо привести его на консультацию к наркологу. И если выявится, что у ребенка уже сформировалась зависимость, он будет проходить лечение.

«В нашем наркодиспансере во время реабилитации пациент круглосуточно находится в стационаре. Ребенку рассказывают о способах саморегуляции. С ним ежедневно работают психологи. Они частично снимают его внутреннюю боль, которая подтолкнула его к употреблению наркотиков. И да, у реабилитации бывают разные сроки. Максимально она длится три месяца», - перечисляет специалист.

Но одной реабилитации, оказывается, недостаточно. После ее завершения подросток должен еще три месяца посещать сообщество анонимных наркоманов и проходить программу «12 шагов». Это группа самопомощи. По словам психолога, подобная практика широко распространена во всем мире. Это люди, которые собираются вместе ради того, чтобы оставаться «чистыми», как они сами говорят, от наркотиков. Программа разбита на 12 этапов. Подростку помогают изучить эти жизненные принципы и применять их в дальнейшем.

«Вот только реабилитация и программа «12 шагов», конечно, не являются гарантией того, что подросток потом не сорвется через некоторое время. Но, тем не менее, высока вероятность, что после них он справится с зависимостью и вернется к нормальной жизни», - указывает специалист.

Реабилитация и программа «12 шагов» не являются стопроцентной гарантией, но с ними высока вероятность, что подросток вернется к нормальной жизни. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

ПРОФИЛАКТИКА

А чтобы подросток не начал употреблять наркотики, важно уделять ему внимание.

«С ребенком нужно разговаривать. Надо слушать, что он говорит. Просить его рассказывать, что он чувствует. Кроме того, никогда не обесценивайте переживания ребенка. То есть, когда он жалуется на что-то, ни в коем случае не нужно говорить: «У меня так тоже было. Это ерунда». То, что вам кажется мелочью, для ребенка настоящая трагедия», - советует Михаил Иванов.

Кроме того, как бы это банально ни звучало, с ребенком надо проводить время, отмечает психолог. Так, например, по его словам, на детей очень хорошо влияют совместные поездки куда-либо. Родители должны научить ребенка получать ощущение счастья вообще вне каких-либо веществ.

«Кроме того, надо посмотреть на собственный стиль воспитания. Не давите на ребенка там, где можно не давить. Конечно, полностью избежать этого тоже не получится. Потому что воспитание - это всегда определенное давление. Но иногда это все же возможно», - считает специалист.

А еще родителям, по его мнению, важно создавать для ребенка такую атмосферу, из которой он сам впитает в себя все необходимое для нормальной жизни. Этот процесс называется в психологии «интериоризация». Поэтому родителям не мешает следить и за своим собственным поведением. Ведь ребенок впитывает в себя всё - и то, как папа относится к маме, и то, как бабушка относится к дедушке, и то, как члены семьи общаются между собой.

А если говорить глобально, то чтобы уберечься от зависимостей, и подросткам, и взрослым важно учиться справляться с внутренней болью, внутренним конфликтом, психологическими травмами. Для этого Михаил Иванов приводит следующие способы:

Научиться говорить о своих чувствах и писать о них. Здесь хорошо подойдет ведение дневника.

Религиозные практики.

«Как психолог я очень одобряю религиозные практики. В молитвах человек выражает, формулирует и отпускает свою боль», - признается специалист.

Уделять внимание своему физическому здоровью.

«Физическое состояние организма оказывает колоссальное влияние на состояние психики. И можно сказать, даже определяет его. Потому что мы же ощущаем себя внутри нашего тела. Если человеку все время плохо, у него может закрасться мысль: а не стоит ли как-то поправить свое самочувствие небольшим количеством алкоголя или чего-то еще?» - поясняет психолог.

Для поддержания физического здоровья в хорошем состоянии эксперт рекомендует регулярно заниматься физкультурой, следить за питанием и периодически проходить медицинские обследования.

Иванов особо подчеркивает пользу физической нагрузки:

«Физическая активность ведь повышает уровень дофамина (вещество головного мозга, отвечающее за хорошее настроение и желание действовать. - Ред.) - нашей жизненной мотивации. Уже по этой причине после нее вы будете лучше себя чувствовать. Кроме того, при достаточном уровне физической активности вы будете хорошо выглядеть. А ваша внешность - это, поверьте, огромный процент вашей самооценки и вашего самочувствия в целом».

Хобби

«Хобби - это занятие, которое вам искренне нравится и за результат которого с вас не спрашивают, которое вы делаете ради самого процесса. Оно представляет собой отдушину как для подростка, так и для взрослого. Туда всегда можно уйти, когда больно и трудно», - уверяет психолог.

А еще, по его словам, хобби дает человеку возможность самовыражения, что, в свою очередь, прекрасный способ избавления от обид и внутренней боли.

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