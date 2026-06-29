В Набережных Челнах скончалась женщина, сбитая «Окой» на зебре

На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 81 по улице Шамиля Усманова произошло столкновение. Фото: ГИБДД Набережных Челнов

В минувшие выходные в Набережных Челнах случилось ДТП, унесшее жизнь пожилой женщины. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

По информации правоохранителей, на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 81 по улице Шамиля Усманова произошел наезд на пешехода. Водитель автомобиля «ВАЗ-11113» (также известного как «Ока») сбил 73-летнюю пенсионерку.

С полученными травмами женщину доставили в реанимацию, однако, к сожалению, спасти ее не удалось. Она скончалась.

Напомним, в Казани на улице Амирхана грузовик сбил 13-летнюю девочку. Школьницу экстренно госпитализировали с места ДТП.

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