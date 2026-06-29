Власти Казани опубликовали график отключения горячего воды на июль 2026

Сроки могут быть скорректированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани на июль опубликован график отключения горячего водоснабжения. Испытания и ремонт тепловых сетей продлятся с 30 июня по 11 августа. Сроки могут быть скорректированы.

С 30 июня по 14 июля горячую воду отключат в 100 домах на 31 улице. В список попали здания №11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25 по улице Баруди, №1, 7, 9, 21, 23 по улице Мусина, №2/3, 3, 5, 8, 12, 18 по улице Энергетиков. С 30 июня по 17 июля ограничения коснутся домов №28, 30, 32 по улице Батыршина, №69, 81, 83 по улице Беломорская.

С 14 по 28 июля без горячей воды останутся здания №1, 11, 13, 13 корпус по улице Айтамова, №№1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Батыева, №№38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 82, 82а по улице Братьев Касимовых. С подробным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Жители должны следить за объявлениями в подъездах. При повреждениях сообщать по телефону +7(800)234-82-43.

Напомним, Фонд ЖКХ Татарстана оштрафовали из-за некачественного капремонта домов. Организация не исполняла предписания Госжилинспекции.

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