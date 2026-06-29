Фонд ЖКХ Татарстана оштрафовали из-за некачественного капремонта домов

В частности, во время проверок были выявлены проблемы с вентиляционными каналами и плохая отделка фасадов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госжилинспекция Татарстана выиграла суд у регионального оператора НО «Фонд ЖКХ РТ». Основанием стало неисполнение предписания инспекции - в нескольких домах после капремонта обнаружили строительные дефекты.

Так, в Чистополе по адресу: улица Либкнехта,1, некачественно отремонтировали сети электроснабжения. В Менделеевске в домах №16 и №24 по улице Советской, а также в доме №9 на улице Ушковых выявили проблемы с вентиляционными каналами, некачественную отделку фасадов и дефекты отмостки.

В итоге суд признал Фонд ЖКХ Татарстана виновным в административном правонарушении - невыполнение законного предписания. Организации был назначен штраф в размере 40 тысч рублей.

«Всего с начала сезона капремонта жилинспекторы провели 537 проверок и выявили 711 нарушений. При игнорировании предписаний по ним последуют новые судебные иски», - сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

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