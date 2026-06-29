Женщины стали главными читателями цифровых книг в Татарстане

В отпускной период россияне массово обращаются к цифровому книжному контенту, выбирая литературу о чувствах, волшебных мирах и приключениях. Главным драйвером роста трафика стала женская аудитория — именно она составляет более половины всех пользователей и генерирует 55% интернет-трафика на книжных платформах. Такие тренды выявило совместное исследование аналитиков МегаФона и книжного сервиса Литрес.

В Татарстане чаще онлайн читают женщины — на них приходится 55% интернет-данных. Среди возрастных групп более активны люди 35-44 лет и старше. Топ-3 жанров в регионе: современные любовные романы, любовное фэнтези, «попаданцы».

По стране основной спрос также формируют жители в возрасте 35-44 лет, составляющие 37% пользователей. Эта группа наиболее активно ищет новинки и выбирает произведения на книжных интернет-платформах. За ней следуют аудитория 45-54 лет (26%) и 25-34 лет (14%). Невысокий уровень вовлеченности демонстрирует молодежь 18-24 лет с долей в 5%.

В топ регионов, где живут самые активные любители чтения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Самарская и Свердловская области, Красноярский край. Также высокий интерес к сайтам, где можно купить бумажные или электронные книги, зафиксирован в Югре, Приморском и Хабаровском краях, Новосибирской и Кемеровской областях. Татарстан занял 13 строчку всероссийского рейтинга.

Самыми популярными книгами среди пользователей Литрес в июне стали произведения о любви Анны Джейн «По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито», Кати Качур «Копия Веры», научно-фантастическая история Макса Глебова «Шёпот вакуума – 2. Без ложных иллюзий», а также бестселлер Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться о плохих».