В 2026 году на ремонт дорог в Нижнекамске выделят 3 миллиарда рублей

Особое внимание уделят проспекту Химиков и улице 50 лет Октября. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнекамске и его окрестностях в 2026 году запланированы масштабные дорожные работы. По словам главы дирекции единого заказчика города Раиля Ситдикова, будет отремонтировано 17 улиц общей протяженностью около 39 километров. На эти цели из дорожного фонда выделено около 3 миллиардов рублей.

Особое внимание уделят проспекту Химиков и улице 50 лет Октября, а также завершат ремонт на улицах 30 лет Победы, Ахтубинской и Чулман, обновят дамбу. Будут уложены асфальтобетонные покрытия, заменены бордюры, обновлены освещение, знаки, светофоры и остановочные павильоны, обустроены велодорожки и пешеходные дорожки. Также появится новая развязка на проспекте Химиков и остановка на проспекте Вахитова.

Напомним, на трассе Казань-Оренбург с 29 июня вводятся временные ограничения. Изменения коснутся путепровода «Танковый переезд».

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