На трассе Казань-Оренбург с 29 июня вводятся временные ограничения

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает водителей быть внимательными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня на участке трассы Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном будут введены временные ограничения на движение автотранспорта, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Изменения коснутся путепровода «Танковый переезд», расположенного на 14-м километре дороги. В обоих направлениях проезжая часть будет сужена до двух полос, а скоростной режим снизят до 40 километров в час. Эти меры будут вводиться поэтапно.

Ремонтные работы, которые станут причиной ограничений, связаны с заменой деформационного шва. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Точная дата окончания работ пока не определена.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает водителей быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом введенных мер. Соблюдайте требования дорожных знаков и проявляйте терпение в связи с временными неудобствами.

Напомним, участок трассы Казань - Оренбург расширят до четырех полос к октябрю 2026 года. На федеральные дорожные работы в Татарстане в этом году выделено более 23,6 миллиарда рублей.

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