Минниханов возглавил партийный список кандидатов в Госдуму от Татарстана

На съезде партии «Единая Россия» в Москве был утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы на выборы. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На съезде партии «Единая Россия» в Москве был утвержден список кандидатов в депутаты Госдумы на предстоящих выборах, которые состоятся в сентябре. В этот список вошли и представители Татарстана.

Партийный список от республики возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем оказались действующие депутаты Госдумы Айдар Метшин, Максим Топилин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рустам Калимуллин и Анатолий Иванов.

Кроме того, в этот перечень кандидатов вошли Герой России Александр Лапин, министр труда Татарстана Эльмира Зарипова, начальник управления Судебного департамента Зявдат Салихов, депутаты Госсовета Эдуард Шарафиев и Иван Егоров, член Общественной палаты России Ольга Павлова.

В одномандатных округах за победу поборются депутаты Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, Олег Морозов, Альфия Когогина, Марат Нуриев, а также первый замдиректора технополиса «Химград» Алексей Грушин и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Напомним, 43 тысячи молодых жителей Татарстана впервые проголосуют выборах в Госдуму.

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