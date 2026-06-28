43 тысячи молодых жителей Татарстана впервые проголосуют выборах в Госдуму

Также выборы пройдут и в местные органы власти. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году впервые примут участие в выборах 43 тысячи жителей Татарстана, достигших 18-летнего возраста. Об этом на открытии информационного центра «Точка выбора» в Казани сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

Напомним, голосование за депутатов Госдумы IX созыва, а также в местные органы власти пройдет с 18 по 20 сентября. В этом году бюллетени будут защищены новым способом - все строчки напечатают специальным фабричным микрошрифтом, который невозможно подделать. Он должен придти на смену маркам, ранее изготавливавшимся на Госзнаке.

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